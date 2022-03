Costa Rica: Fmi raggiunge accordo con governo per nuova tranche di finanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i rischi, l'Fmi riconosce che "la situazione del paese è stata rafforzata da misure per aumentare le entrate pubbliche, una migliore amministrazione fiscale e una spesa pubblica prudente". Tuttavia, l'istituzione sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare il sistema economico del Paese, affinché sia "più equo, favorisca una equilibrata riduzione del disavanzo fiscale e assicuri un percorso più sostenibile per il debito pubblico nel medio termine". D'altra parte, l'organizzazione multilaterale ha sottolineato "la resilienza del sistema finanziario durante la pandemia grazie a una politica monetaria favorevole, nonché a un approccio proattivo al controllo del rischio, agli stress test e all'aggiornamento dei piani di emergenza". (Mec)