Sardegna: Consiglio regionale, nuovo gruppo all'interno del centro-destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’intesa tra i consiglieri regionali Roberto Caredda, Carla Cuccu e Giovanni Antonio Satta, nasce un nuovo progetto politico di natura civica, moderata ed identitaria all’interno della maggioranza di centro-destra in Consiglio regionale, che prende il nome di “Idea Sardegna–Alleanza Civica Identitaria”, ispirato alla riscoperta dello Statuto della Sardegna.“Un Gruppo che crede nella partecipazione attiva dei cittadini, aperto alle migliori esperienze culturali e professionali della Sardegna – si legge in una nota - in cui anche gli amministratori locali rivestiranno un ruolo chiave per portare avanti le istanze dei territori e per dare impulso all’attività politica regionale; aperto anche a coloro, che vivendo fuori dalla Sardegna, vogliano offrire un contributo allo sviluppo della propria terra”. (segue) (Rsc)