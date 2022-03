Sardegna: Consiglio regionale, nuovo gruppo all'interno del centro-destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caredda, Cuccu e Satta hanno spiegato che “la scelta del nuovo progetto politico nasce per rivendicare un ruolo centrale della nostra isola all’interno delle politiche nazionali ed europee in materia di servizi e diritti, come trasporti, finanze, sanità, turismo, transizione ecologica, innovazione digitale ed autogoverno del nostro territorio in un momento storico in cui si compiono i primi passi in avanti per costruire una cornice normativa riguardante il principio di insularità e per promuovere misure mirate affinché vengano rimossi gli svantaggi delle isole e dare, così, uguali opportunità ai sardi rispetto al resto dei cittadini italiani ed europei”. (segue) (Rsc)