Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio e commissario delegato dell’unità di crisi del Lazio per l’emergenza Ucraina Nicola Zingaretti, illustra gli interventi e le misure messi in campo dall’Unità di crisi per l'emergenza Ucraina. Partecipano il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e gli altri membri dell’unità di crisi. Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 12.30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Terna firmano un Protocollo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Terna per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale. Roma, Sede Terna, Auditorium, Piazza Frua 2. (ore 15:30)- L'assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi presenta la nuova Agenda Digitale 2022-2026 del Lazio. Intervengono Lorenzo Maternini, co-founder and vice president for institutional & corporate relations di Talent garden e Rosario Cerra, presidente del Centro di economia digitale (Ced). Roma, Talent Garden, via Ostiense 92. (ore 11:00) (segue) (Rer)