Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- Iniziativa “Omaggio a Mazzini, triumviro della Repubblica Romana”, in occasione del 150 anni dalla morte. Gli eventi sono promossi da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Omaggio floreale nella cripta/sacrario del Mausoleo intorno all’epigrafe recante il nome di Mazzini. Roma, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, largo di porta San Pancrazio, 9 (ore 13:30) - Manifestazione “per dire no ai digestori anaerobici di Cesano e Casal Selce” organizzata dal Movimento legge rifiuti zero insieme ai comitati della Valle Galeria, di Casal Selce, di Osteria Nuova, di Rocca Cencia, alle associazioni nazionali AIC-Associazione Italiana Compostaggio e Isde-Medici per l’Ambiente e altre associazioni e comitati romani. Roma, piazza del Campidoglio (ore 14:00) (segue) (Rer)