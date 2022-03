Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore comunale a sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, partecipa alla presentazione di I-Crea Academy – Fondazione Its per le imprese culturali e il territorio, una scuola di formazione professionale nata dalla collaborazione fra pubblico e privato, che propone corsi formativi post-diploma su alcune delle attività che caratterizzano l'economia milanese. Presenti anche Maurizio Del Conte, presidente di I-Crea Academy – Fondazione Its e di Afol Metropolitana e Diana De Marchi, consigliera delegata al lavoro e politiche sociali di Città Metropolitana di Milano.Triennale Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 10:30)L'assessore comunale all'ambiente e verde, Elena Grandi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “Custodiscimi” che propone la presa in custodia di una piantina forestale in occasione della Giornata mondiale delle foreste, il suo trapianto, la sua cura e manutenzione per un periodo di circa 8 mesi, e la sua restituzione a Forestami nell'autunno 2022 per poi essere messa a dimora e andare a costituire nuovi boschi. Presenti anche Michela Palestra, vicesindaca Città metropolitana di Milano; Alessandro Fede Pellone, presidente Ersaf e Stefano Boeri, presidente del comitato scientifico di Forestami.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 10:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto dell'Arena di Milano Santa Giulia. Presenti anche Klaus-Peter Schulenberg, ceo CTS Eventim; Davide Albertini Petroni, dg di Risanamento; Martina Riva, assessore comunale allo sport, turismo e politiche giovanili e Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla rigenerazione urbana.Officina22, Foro Bonaparte, 22 (ore 12:15)L'assessore comunale alla cultura, Tommaso Sacchi, partecipa allo scoprimento della targa dedicata a Giuseppe Tavecchio in occasione del 50° anniversario dalla morte.Via Verdi, 2 (ore 15)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala porta un saluto al convoglio di aiuti umanitari organizzati da Fondazione Progetto Arca, in partenza per Siret, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina, dove gli operatori e i volontari della onlus hanno allestito dallo scorso 1° marzo un campo a supporto delle persone in fuga dalla guerra. Presente anche Alberto Senigallia, presidente Fondazione Progetto Arca.Piazza della Scala (ore 18:30)REGIONEL'assessore regionale ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa alla quinta edizione di Ecoforum rifiuti Lombardia “L'economia circolare per la transizione ecologica”. Presenti anche Elena Grandi, assessore comunale all'ambiente e verde; Mauro Guerra, presidente Anci Lombardia; Andrea Causo, direttore Legambiente Lombardia e Marcello Milani, ad di Amsa.Palazzo Reale, piazza del Duomo, 12 (ore 9)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'evento “Il grado di maturità digitale delle pmi: quanto è diffusa l'Intelligenza Artificiale nelle imprese lombarde?" per presentare i risultati dello studio del Dih Lombardia sulla capacità delle aziende lombarde di implementare soluzioni di Intelligenza Artificiale e sul grado di maturità digitale nelle principali filiere industriali. Presenti anche Guido Guidesi, assessore regionale allo sviluppo economico; Dario Voltattorni, dg di Confindustria Lombardia e Pierluigi Petrali, direttore Dih Lombardia.Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, partecipa al convegno “HPV: l’impegno di Regione Lombardia per l’eliminazione dei cancri correlati al papilloma virus”. Presente anche il presidente della Commissione Sanità Andrea Monti e la vicepresidente, Simona Tironi. La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, invierà il proprio contributo.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Alessandra Locatelli visita la biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita'.Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita', via Giuseppe Ferrari, 5, Monza (ore 10)L'assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, partecipa alla tavola rotonda riguardante il sistema agro-alimentare lombardo sull'andamento del comparto agricolo lombardo nel 2° semestre 2021. Presenti anche Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia e Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia.Camera di Commercio di Brescia, sala Consiliare, via Luigi Einaudi, 23, Brescia (ore 10)La consigliera regionale del Partito Democratico, Carmela Rozza, partecipa, in segno di supporto e solidarietà, al presidio degli infermieri del sindacato Nursing up che chiedono una valorizzazione contrattuale ed economica della professione.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore regionale ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa all'evento “Educazione ambientale e alla sostenibilità” nel corso del quale verranno premiati i migliori progetti dei partecipanti al bando “Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità”.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 15)L'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, incontra i giovani che hanno partecipato al progetto “Cool Future 4 Work” tramite il bando “La Lombardia è dei Giovani 2020”.Museo del Territorio Vimercatese, via Vittorio Emanuele II, 53 Vimercate/MB (ore 16)Gli assessori regionali ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo e ad agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi partecipano all'incontro dell'amministrazione comunale e della Commissione comunale ecologia e decoro urbano sul tema “Fanghi: risorsa o pericolo per l'agricoltura?”. Presenti anche il consigliere regionale Patrizia Baffi e il direttore di Arpa Lombardia-dipartimento di Lodi e pavia, Gianpietro Cannerozzi,Tendostruttura via Volta, Castiglione d'Adda/Lo (ore 20:30)VARIEIl sindaco di Varese, Davide Galimberti, partecipa all'apertura del presidio della polizia locale. Presente anche il vicesindaco Ivana Perusin.Piazza Repubblica, Varese (ore 10)L’Associazione Mazziniana Italiana in collaborazione con il Comune di Monza depone una corona d’alloro sulla lapide di marmo in omaggio a Giuseppe Mazzini nell'anniversario della sua morte.Casa degli Umiliati, via Teodolinda 4, Monza (ore 11)Il Reggente della Casa Pontificia monsignor Leonardo Sapienza tiene una lectio magistralis dal titolo “La cultura quale mezzo di riscatto dei popoli. Il Ghislieri nelle parole di Paolo VI".Collegio Ghislieri, Aula Magna, piazza Collegio Ghislieri, 5 Pavia (ore 17)Geppi Cucciari partecipa all'asta di beneficenza in favore dell'associazione "Mariangela Pinna onlus" di Sassari, associazione che si occupa di donne malate di tumore, e che fornisce supporto psicologico, parrucche, corsi di make up a Sassari, Alghero e a Ozieri.NonostanteMarras, via Cola di Rienzo, 8 (ore 19) (Rem)