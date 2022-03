Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più ampie dal pomeriggio sui settori ad est della pianura; in montagna nubi più compatte e persistenti. Deboli nevicate su Alpi e Prealpi centro-occidentali, quota neve in calo fino a 600-800 m; brevi rovesci di pioggia con neve oltre i 1000-1200 m possibili al pomeriggio anche sull'Oltrepò Pavese. Temperature minime in aumento, massime in calo, anche sensibile, in montagna. In pianura minime intorno a 4°C, massime intorno a 11°C.(Rem)