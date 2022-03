Russia: vicepremier Novak, problemi con contrattazione di petrolio per l'esportazione ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo vede dei problemi in merito ai contratti su petrolio e prodotti petroliferi per l'esportazione ad aprile, i quali però possono essere risolti. Lo ha dichiarato l'ex ministro dell'Energia ed attuale vice primo ministro russo, Aleksander Novak, in un incontro con il gruppo del partito comunista alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo. "A causa del fatto che sono state introdotte restrizioni nel settore bancario e sui finanziamenti, attualmente molti fornitori, acquirenti e commercianti stanno affrontando problemi nella disponibilità e nell'emissione di lettere di credito da parte delle banche", ha spiegato Novak. Il vicepremier ha poi affermato che il ministero dell'Energia sta lavorando con aziende russe ed appaltatori stranieri. "Stiamo trovando altre strade, ad esempio con le imprese cinesi: questo non è un metodo continuo, sono casi isolati", ha osservato Novak. (Rum)