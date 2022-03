Serbia: ambasciatore Lo Cascio presiede riunione tra Sistema Italia e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Belgrado Carlo Lo Cascio ha presieduto ieri una riunione del Sistema Italia in Serbia a cui hanno partecipato gli attori istituzionali (Ice, Confindustria Serbia e Camera di commercio italo-serba) e un selezionato gruppo di operatori economici italiani. L'andamento dei rapporti commerciali tra Roma e Belgrado, le principali iniziative di promozione integrata in calendario nei prossimi mesi e i possibili riflessi del conflitto in Ucraina sull'economia serba sono stati i temi al centro della riunione, secondo un comunicato dell'ambasciata. L'incontro, il primo in presenza dell'anno, ha fatto il punto sul positivo andamento dell'interscambio commerciale tra Italia e Serbia dopo il record del 2021 (4,144 miliardi di euro), che potrà ricevere ulteriore slancio dalla rimozione delle misure restrittive all'ingresso nel nostro Paese e dall'intensificazione dei collegamenti aerei. "Stiamo lavorando per ripristinare i voli di Air Serbia con diverse città italiane, oltre che per riattivare i collegamenti giornalieri con Roma e Milano'', ha dichiarato l'ambasciatore Lo Cascio alla luce del sensibile miglioramento della situazione epidemiologica relativa al Covid-19. (segue) (Seb)