Serbia: ambasciatore Lo Cascio presiede riunione tra Sistema Italia e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Cascio ha poi annunciato i principali appuntamenti di promozione integrata dei prossimi mesi, a partire dall'organizzazione del Design Day 2022 il 23 marzo, con la presenza di aziende e rinomati esperti del settore, che sarà seguito dalla partecipazione italiana, assai qualificata, alla Fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad in programma dal 21 al 27 maggio, alla quale ''puntiamo a far aderire circa 30 aziende e 10 start-up italiane del settore''. Si è inoltre discusso del possibile impatto del conflitto in Ucraina, in particolare il rialzo dei prezzi dell'energia e delle materie prime, sul sistema produttivo italiano in Serbia, circa il quale l'ambasciatore Lo Cascio ha assicurato che "l'ambasciata continuerà a fornire tutto il sostegno necessario alle nostre imprese, nell'ottica del consolidamento delle nostre posizioni economiche sul mercato serbo e del rafforzamento della nostra partnership strategica con Belgrado". (Seb)