Mafia: estorsioni e traffico di droga nel Catanese, 10 misure cautelari (2)

- La prosecuzione dell’attività d’indagine ha anche documentato il coinvolgimento di alcuni indagati in altre attività delittuose relative in particolare alla detenzione, l’acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti di varia natura (hashish e marijuana). Nella circostanza è emersa la responsabilità di un soggetto, operante in vari settori d’interesse per le proprie attività criminali, dalle estorsioni a carico di un commerciante di automobili aggravate dal metodo mafioso alla compravendita di ingenti quantitativi di stupefacenti destinati al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti nel capoluogo etneo e nell’hinterland catanese. E’ stato inoltre accertato il suo ruolo da “intermediario qualificato” per il ritrovamento di veicoli rubati a privati cittadini e restituiti con il metodo del “cavallo di ritorno”. (Ren)