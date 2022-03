Taiwan: documentario su proteste 2019 a Hong Kong sbanca al botteghino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documentario “Rivoluzione dei nostri tempi”, che racconta le proteste pro-democrazia verificatesi a Hong Kong nel 2019, ha registrato incassi record a Taiwan dalla sua uscita nelle sale il 25 febbraio scorso. Lo riferiscono i distributori, precisando che la pellicola ha incassato circa 563.529 dollari alla data dell’8 marzo, a meno di due settimane dal debutto in oltre 30 sale taiwanesi. Diretto dal regista di Hong Kong Kiwi Chow, "Rivoluzione dei nostri tempi" racconta il malcontento popolare intorno a una proposta di legge sull'estradizione che, se approvata dal Parlamento locale, avrebbe consentito di processare nella Cina continentale gli accusati di alcuni crimini gravi, come lo stupro e l’omicidio. Le manifestazioni cittadine avrebbero successivamente sostenuto anche altre istanze, tra cui il suffragio universale e un’indagine sulla presunta brutalità della polizia. Dall'uscita nelle sale di Taiwan, la pellicola ha guadagnato il favore di diversi esponenti della politica locale, tra cui quello della presidente Tsai Ing-wen. Il film mostra al pubblico come un gruppo di giovani di Hong Kong abbia combattuto per sé stesso e per il futuro della città, unito dalla fede nella democrazia e nella libertà, ha scritto Tsai in un post su Facebook. (Cip)