Ucraina: Mulè, legittimo sostenere resistenza ucraina con invio armi

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Inviare armi per sostenere la resistenza ucraina è legittimo. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, spiegando: "La Russia è un Paese che nel nome di una auto-legittimazione ha creduto di invadere impunemente uno stato sovrano. L'invio delle armi all'Ucraina - spiega - da parte di altri paesi e dell'Italia è legittimo perché abbiamo il dovere di difendere i nostri confini che non sono solo territoriali e fisici ma sono anche quelli dell'Alleanza atlantica e dei valori che ci impongono di sostenere la resistenza dell'Ucraina che da sola non è in grado di rispondere all'attacco russo. Senza il primo invio di armamenti l'avanzata russa avrebbe avuto effetti ancora più devastanti", conclude Mulè. (Rin)