Sardegna: assessore Agricoltura a Roma per rappresentare le istanze dei suinicoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, sarà presente oggi a Roma alla seduta della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, con l'obiettivo, come lei stessa ha sottolineato, di portare “con convinzione e massimo sostegno le istanze dei suinicoltori, a cominciare dallo sblocco delle esportazioni delle carni, e di tutte le aziende zootecniche che stanno soffrendo in modo particolare il rincaro dell’energia e dei mangimi”. L'assessore ha sottolineato che “abbiamo sempre ascoltato le richieste dei nostri suinicoltori con attenta sensibilità, e lo dimostrano i 4 milioni di euro stanziati recentemente per il settore con un emendamento alla Finanziaria fortemente voluto dal presidente Solinas”. (segue) (Rsc)