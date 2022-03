Corea del Sud-Cina: esperti, Yoon Suk-yeol potrebbe trattare Pechino “come una minaccia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoeletto presidente della Corea del Sud, il conservatore Yoon Suk-yeol, intende rafforzare la relazione con gli Stati Uniti ed è “più propenso a trattare la Cina come una minaccia”. Lo ha dichiarato Naoko Aoki, ricercatrice associata del Centro per gli studi internazionali sulla sicurezza presso l’Università del Maryland. Un maggior allineamento con Washington non comporterà necessariamente una completa unità d’intenti tra le parti, ma la loro relazione non farà comunque piacere alla Cina, secondo Naoko. Gli analisti citati dal quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” ritengono che Yoon abbia saputo “intercettare il crescente sentimento anticinese nel Paese” e che si sia fatto promotore di un riallineamento con Washington, legata a Seul dalla cooperazione militare. Yoon, d’altra parte, ha “criticato l'amministrazione dell'attuale leader Moon Jae-in per l’orientamento verso Cina e Corea del Nord, nonché per aver minato l'alleanza decennale della Corea del Sud con gli Stati Uniti”, spiega la testata. Ciononostante, prima della sua vittoria, Yoon aveva dichiarato di voler inaugurare una "nuova era di cooperazione" con la Cina, basata sul rispetto reciproco e sulla promozione di regolari colloqui strategici ad alto livello. (Cip)