Usa-Corea del Sud: primo colloquio tra Biden e il presidente eletto Yoon (2)

- Il presidente neoeletto della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha promesso all'indomani della sua vittoria elettorale di rafforzare l'apparato di difesa del Paese in risposta alla minaccia nucleare della Corea del Nord, ma ha lasciato aperta la porta al dialogo con Pyongyang. Alla vigilia delle elezioni Yoon aveva già dichiarato di essere disponibile a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un, ma solo a condizioni di ottenere garanzie e impegni precisi nel senso della denuclearizzazione durante negoziati di lavoro preparatori. "Se i leader provano a incontrarsi, dovrebbero prima raggiungere un accordo tramite contatti frequenti. Se si incontrano per sollecitarsi ad 'andare d'accordo' non è vera diplomazia", ha dichiarato Yoon, "ma una messinscena, una scenata che usa la democrazia a fini di politica interna e che usa la riunificazione inter-coreana a fini di politica interna. Io non mi presto a scenate", aveva dichiarato il presidente neoeletto prima del voto. (segue) (Nys)