- Gli Stati Uniti dovrebbero ridurre immediatamente le "attività illegali" nel campo della ricerca biologica militare nello spazio post-sovietico. Lo ha affermato questa mattina l'ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov, aggiungendo che è tempo che gli Stati Uniti accelerino la distruzione delle proprie scorte di armi chimiche. In precedenza, il dipartimento di Stato aveva diffuso informazioni secondo cui non esistono laboratori chimici e biologici statunitensi in Ucraina e, al contrario, aveva accusato la parte russa di aver sviluppato "programmi chimico-militari e biologico-militari". "Dichiarazioni così nervose da parte delle autorità statunitensi testimoniano la seria preoccupazione della Casa Bianca per la divulgazione della verità sul lavoro in corso sul programma biologico-militare vicino ai confini della Federazione Russa con finanziamenti" di Washington, ha commentato Antonov. (Rum)