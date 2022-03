Giappone-Corea del Sud: premier Kishida si congratula con Yoon per l'elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è congratulato con Yoon Suk-yeol per l'elezione a presidente della Corea del Sud. "Gli esprimo le mie sincere congratulazioni per la sua elezione. La stabilità delle relazioni tra Corea del Sud e Giappone è necessaria alla pace, alla stabilità e alla prosperità della regione e della comunità globale", ha dichiarato il premier giapponese nel corso di una conferenza stampa. "Attendiamo l'inizio della leadership del presidente eletto Yoon Suk-yeol e intendiamo lavorare con lui per migliorare le nostre relazioni", ha aggiunto il primo ministro giapponese. Oggi il presidente eletto sudcoreano ha assunto l'impegno a lavorare con il Giappone per superare le controversie di carattere storico: "Le relazioni tra Corea del Sud e Giappone, in particolare, necessitano di attenzione per trovare un indirizzo futuro che benefici entrambi i Paesi e i loro popoli", ha dichiarato Yoon nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Git)