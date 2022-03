Giappone-Corea del Sud: premier Kishida si congratula con Yoon per l'elezione a presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il candidato dell'opposizione conservatrice Yoon Suk-yeol, del partito Potere dei nazionali (Ppp), ha vinto le elezioni presidenziali in Corea del Sud dopo che il suo sfidante Lee Jae-myung, candidato del Partito democratico progressista al governo, ha ammesso la sconfitta. Con il 98,1 per cento dei voti finora scrutinati, i risultati attestano Yoon al 48,6 per cento contro il 47,8 per cento di Lee. L'affluenza alle urne è stata del 77,1 per cento, leggermente inferiore rispetto alle ultime elezioni del 2017 quando raggiunse il 77,2 per cento. "Congratulazioni al candidato Yoon Suk-yeol", ha detto Lee ai suoi sostenitori. "Gli chiedo di aprire la strada all'integrazione e all'armonia, superando i conflitti", ha aggiunto. Il voto di ieri, uno dei più serrati nella storia della Corea del Sud, è considerato anche un giudizio sull’operato del presidente uscente Moon Jae-in, cui la Costituzione sudcoreana vieta un secondo mandato. (segue) (Git)