Ucraina: Zelensky accusa la Russia genocidio dopo attacco Mariupol, oggi incontro Lavrov-Kuleba in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina si risveglia nel 15mo giorno di invasione russa con ancora negli occhi le immagini dell’attacco aereo contro due strutture sanitarie di Mariupol, città situata nell’area sud orientale del Paese. Un raid aereo russo, infatti, ha distrutto un ospedale pediatrico e un reparto di maternità del principale porto sul Mar d’Azov, provocando il ferimento di almeno 17 donne. Questo sviluppo, ampiamente condannato dalla comunità internazionale, è stato definito dal presidente, Volodymyr Zelensky, un “genocidio del popolo ucraino”. Il capo dello Stato di Kiev in un videomessaggio notturno ha accusato la Russia di “crimini di guerra”, mentre in un’intervista rilasciata ieri sera all’emittente televisiva britannica “Sky News” ha ribadito la richiesta di una no-fly zone, ammettendo che il suo Paese non riuscirà a fermare da solo l’avanzata russa. "Chiudete i cieli e fermate i bombardamenti", ha detto Zelensky. Sarebbero 1.200 le vittime civili dell’assedio russo e delle milizie di Donetsk nella città assediata, stando a quanto riferito ieri sera dal vicesindaco Serhiy Orlov, che ha definito la situazione come "apocalittica".L’evacuazione dei civili procede a rilentoQuanto accaduto a Mariupol ieri ha minato l’efficacia dei corridoi umanitari che Kiev e Mosca erano riuscite a concordare e che avrebbero dovuto consentire, nella sola giornata di ieri, a circa 100 mila persone di lasciare le aree dove sono in corso dei combattimenti. Tuttavia, i dati ufficiali parlano di soli 35 mila civili evacuati in particolare da Sumy, nell’area nord orientale del Paese; Enerhodar, la cittadina situata nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia; e da alcuni comuni della regione di Kiev. Così come a Mariupol anche a Kharkiv la tregua umanitaria non ha retto e fonti ucraine riportano nelle ultime ore di un bombardamento avvenuto nell’omonima regione, nel villaggio di Slobozhanske, che avrebbe provocato la morte di quattro persone, fra cui due bambini. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha pubblicato il suo aggiornamento quotidiano mattutino, affermando che l'avanzata russa in alcune aree del Paese ha subito dei rallentamenti. Si parla soprattutto di Kiev, dove il consigliere del ministero dell’Interno, Vadym Denysenko, ha riferito di un’operazione di controffensiva nella periferia occidentale della città. Nell'Ucraina orientale, intanto, si trascina da tempo l’offensiva russa contro Kharkiv, seconda città del Paese con 1,4 milioni di abitanti, e la vicina Okhtyrka, che resistono all’assedio. Fonti militari russe, tuttavia, riferiscono che le forze ucraine sarebbero rimaste accerchiate in una sacca di territorio nell’Ucraina sud orientale situata fra le regioni di Donetsk e Luhansk, a sud est; la città di Dnipro a ovest; e per l’appunto Kharkiv, a nord.È il giorno della mediazione turcaOggi ad Antalya, in Turchia, si svolgerà un incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, il primo dall'inizio della guerra nell'ex repubblica sovietica. Ai colloqui è prevista anche la partecipazione del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in qualità di mediatore. "Il nostro obiettivo è fermare il conflitto il prima possibile. Abbiamo fatto degli sforzi per avvicinare i nostri interlocutori russi e ucraini", aveva spiegato in precedenza Cavusoglu. Secondo Kuleba l'incontro con Lavrov sarà incentrato sulla cessazione delle ostilità e sul ritiro delle forze armate russe dall'Ucraina. Il capo della diplomazia di Kiev ha espresso poche speranze sull’esito del negoziato, parlando di “margini stretti” di manovra e aspettative “minime”. Nessun commento sinora, invece, da Lavrov che è arrivato in Turchia ieri – così come Kuleba – ma sinora non ha fornito la sua posizione ufficiale in merito al potenziale esito dei colloqui con l’omologo ucraino. (Kiu)