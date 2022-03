Usa-Uzbekistan: segretario di Stato Blinken incontra il ministro degli Esteri Kamilov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri dell'Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, in occasione del 30mo anniversario delle relazioni tra i rispettivi Paesi. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, che riporta le dichiarazioni iniziali dei due interlocutori. Blinken ha ricordato la recente videoconferenza tenuta con i capi della diplomazia centro-asiatici, e ha definito quello tra Stati Uniti e Uzbekistan un "partenariato strategico". Il segretario di Stato ha ringraziato in particolare l'Uzbekistan per "il forte sostegno umanitario fornito agli afgani da un lato, e agli ucraini dall'altro". Blinken ha espresso "l'impegno assoluto" degli Stati Uniti a tutela "della sovranità e dell'indipendenza territoriale" del Paese centro-asiatico. Kamilov ha evidenziato l'importanza delle relazioni e del coordinamento bilaterale e nella cornice del C5+1, che riunisce gli altri Stati dell'Asia Centrale, ed ha anticipato un confronto approfondito in merito all'Afghanistan e alla crisi umanitaria in quel Paese. (Nys)