Kirghizistan-Tagikistan: sparatoria tra guardie di frontiera al confine tra i due Paesi

- Una sparatoria tra le guardie di frontiera ha avuto luogo questa mattina al confine tra Tagikistan e Kirghizistan. Lo riferisce il servizio di frontiera del Kirghizistan, citato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Non è stato riferito al momento di eventuali morti o feriti in seguito alle ostilità. Il confine tra i due Paesi diventa periodicamente teatro di conflitto tra i residenti locali e le guardie di frontiera dei due Stati. Le tensioni sono alimentate dal fatto che vi sono aree non delimitate in cui è impossibile determinare con esattezza il confine tra i due Paesi centroasiatici. (Res)