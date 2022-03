Ucraina: colloqui Blinken-Kuleba, focus su assistenza contro invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha discusso oggi al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. È quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Blinken e Kuleba “hanno discusso degli sforzi coordinati per fornire ulteriore assistenza alla sicurezza e sostegno umanitario all'Ucraina di fronte all'invasione non provocata e premeditata della Russia e, in particolare, ai suoi attacchi inconcepibili che danneggiano i centri abitati”. Il segretario Blinken e il ministro degli Esteri Kuleba, ha aggiunto inoltre il portavoce, “hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso per fermare la guerra voluta” dal presidente russo Vladimir Putin. “Il segretario ha ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina”, ha concluso Price. (Nys)