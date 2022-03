Ucraina: sindaco Enerhodar, oggi corridoio umanitario per rifornimenti cibo e medicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi l'apertura del corridoio umanitario ad Enerhodar, per consentire i rifornimenti di cibo, medicine e carburante alla città occupata dall'esercito russo. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco della città, Dmytro Orlov, in un videomessaggio sul proprio canale Telegram. Come riportato in precedenza, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, e la città di Enerhodar sono sotto il controllo dell'esercito russo. Ieri 613 civili sono stati evacuati da Enerhodar a Zaporizhzhia nel corso di un'operazione durata tutto il giorno. (Kiu)