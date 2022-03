Germania: ministro Economia Habeck, ci libereremo da morsa energia russa, no a embargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si libererà rapidamente dalla morsa delle importazioni di energia dalla Russia, ma non può sottoporle a un embargo, perché tale misura causerebbe “gravi danni” alla sua economia. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che, con le sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, la Germania sta assumendo decisioni con “conseguenze difficili”. Naturalmente, il governo federale intende aiutare l'Ucraina. Allo stesso tempo, Habeck ha evidenziato: “Tuttavia, possiamo decidere le misure - e io posso assumermene la responsabilità - soltanto se so che le sosterremo e che non comporteranno gravi danni all'economia della Germania”. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, tale esito negativo si avrebbe se le importazioni di petrolio, gas e carbone dalla Russia venissero immediatamente fermate”. Inoltre, l'esponente dei Verdi ha sottolineato che la Germania ha “una particolarità”, assente in Paesi come gli Stati Uniti e Regno Unito in cui è stato deciso l'embargo sulle forniture di energia russa. Si tratta del fatto che la Germania è collegata alla Russia da reti di gasdotti. (segue) (Geb)