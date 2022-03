Germania: ministro Economia Habeck, ci libereremo da morsa energia russa, no a embargo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gran parte delle importazioni di petrolio arriva nella Germania orientale tramite condotte terrestri, e i prodotti della raffinazione vanno poi in tutto il Paese”. Secondo Habeck, questa situazione “non è così facile da sostituire” con importazioni di idrocarburi via nave. A ogni modo, il governo federale sta lavorando “24 ore al giorno, sette giorni alla settimana” per modificare tale condizione, “con un certo successo”. Habeck ha quindi dichiarato che la Germania si libererà “rapidamente dalla morsa delle importazioni russe di energia, “ma non ci siamo ancora”. La dipendenza dagli idrocarburi russi può essere modificata, ha osservato l'esponente dei Verdi, per poi aggiungere: “Ho bisogno, di settimane e mesi per essere responsabile di decisioni che non portino a centinaia di migliaia di disoccupati e ad aumenti dei prezzi che le persone non potrebbero permettersi”. (segue) (Geb)