Germania: ministro Economia Habeck, ci libereremo da morsa energia russa, no a embargo (3)

- Si tratta di “evitare danni all'economia” che “legherebbero per anni” la Germania e la “paralizzerebbero anche sul piano politico. “Il mio lavoro al momento non è agire in maniera emotiva, ma essere equilibrato, informato e così attento che questo Paese possa superare questo momento difficile in modo da poter sempre aiutare l'Ucraina”, ha affermato Habeck. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha poi ricordato che il governo federale sta cercando di portare avanti l'espansione delle energie rinnovabili in Germania il più rapidamente possibile. “Questo è il modo migliore per renderci indipendenti non solo dalla Russia, ma in definitiva dai combustibili fossili”, ha infine evidenziato l'esponente dei Verdi. (Geb)