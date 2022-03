Roma: ragazzino vittima di baby gang sull'orlo del suicidio, indagati sei minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Roma Monte Mario nel periodo compreso tra dicembre 2021 e febbraio 2022, scaturisce dalle confidenze fatte dal minore alla madre, dopo un malore per l’assunzione di sostanza stupefacente che gli era stata ceduta dagli indagati. Nel corso dell’indagine è stato possibile delineare i ruoli e i compiti dei giovanissimi, raccogliendo gravi elementi indiziari in ordine ad episodi di atti persecutori perpetrati nei confronti della vittima che veniva avvicinata ripetutamente all’uscita da scuola, colpita con calci e pugni e umiliata in strada, inducendo in un caso anche ideazioni suicidiarie. (segue) (Rer)