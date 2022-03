Corea del Nord: Kim Jong-un, satelliti da ricognizione per monitorare attività Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord lancerà in orbita una serie di satelliti da ricognizione sviluppati per fornire informazioni in tempo reale in merito alle attività militari degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, durante una ispezione alla sede dell'Amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Il leader nordcoreano, citato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), ha affermato che "numerosi" satelliti per la ricognizione militare verranno posti in orbita eliosincrona nell'ambito di un piano quinquennale annunciato lo scorso anno. Secondo "Kcna", Kim "ha puntualizzato che lo scopo dello sviluppo e dell'operazione dei satelliti (...) è di fornire alle Forze armate della Repubblica Popolare Democratica di Corea informazioni in tempo reale in merito alle azioni militari a suo danno da parte delle truppe dell'imperialismo statunitense e delle sue forze vassalle in Corea del Sud, Giappone e nel Pacifico". La Corea del Nord ha effettuato test di sistemi satellitari nelle scorse settimane, da ultimo lo scorso fine settimana. Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno denunciato che i test hanno fatto uso di missili balistici. (Git)