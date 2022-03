Emirati-Bielorussia: colloquio tra principe ereditario Abu Dhabi e presidente Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Bielorussia Aleksandar Lukashenko per discutere degli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Durante il colloquio, i due hanno discusso di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune e in particolare delle ripercussioni a livello umanitario e regionale della crisi in Ucraina. Il principe ereditario ha sottolineato la necessità di facilitare un accesso “rapido e sicuro” agli aiuti per la popolazione civile e di ricorrere a mezzi pacifici e diplomatici “nella risoluzione delle controversie”. (Res)