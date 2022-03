Energia: Regno Unito, Johnson chiederà a leadership saudita aumento forniture petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson intende chiedere alla leadership dell'Arabia Saudita di aumentare le forniture di petrolio destinate al Regno Unito. E' quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo cui questa mossa rientrerebbe nella strategia di affrancamento del Paese dalle forniture provenienti dalla Russia. Nei giorni scorsi il "Wall Street Journal" ha riferito che Riad avrebbe rifiutato dei colloqui con il presidente statunitense, Joe Biden, incentrati sul calmieramento del prezzo del petrolio a causa delle relazioni tese fra quest'ultimo e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, indicato negli usa come responsabile della morte del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Secondo il "Telegraph", tuttavia, Johnson avrebbe un rapporto personale più stretto con il principe: i due, infatti, hanno parlato il mese scorso di "cooperazione energetica", ancor prima che la Russia decidesse effettivamente di invadere l'Ucraina. Sarebbe anche in programma un "possibile incontro" tra i Johnson e il principe ereditario, stando a quanto riportano fonti di Downing Street. "Il Regno Unito ha sempre mantenuto un rapporto positivo e costruttivo con l'Arabia Saudita, basato sul dialogo. Sono sicuro che sarà utile nel contesto attuale", ha affermato il deputato conservatore, Andrew Murrison, ex ministro per il Medio Oriente, commentando un possibile nuovo sviluppo nella cooperazione energetica fra Londra e Riad. (Rel)