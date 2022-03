Ucraina: Londra, forniremo missili Starstreak in risposta a cambiamento della tattica militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito intensificherà i suoi aiuti militari all'Ucraina inviando sistemi missilistici antiaerei all'avanguardia. Lo ha confermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, rispondendo ieri ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei comuni. Wallace ha aggiunto che le armi saranno inviata risposta ad un "cambiamento" nelle tattiche russe. Secondo il titolare della Difesa, i missili Starstreak, armi a corto raggio per la difesa aerea, saranno in grado di abbattere elicotteri e jet da combattimento in modo da aiutare l'Ucraina a "difendere meglio i propri cieli". Nel suo intervento, Wallace ha affermato che Starstreak rientra nella definizione di arma "difensiva". Come riporta oggi il quotidiano "The Times", alcuni analisti sostengono che queste armi portano un "cambiamento di passo" in termini di capacità per l'Ucraina. Le forze russe hanno cambiato tattica in risposta alla "feroce resistenza" sul campo, "quindi devono farlo anche gli ucraini", ha affermato Wallace. In merito ai tempi per la decisione sull'autorizzazione alla fornitura di Starstreak, Wallace ha detto: "In linea di principio lo faremo". Il ministro ha riconosciuto che i militari ucraini avrebbero bisogno di essere addestrati per usare tale sistema missilistico. Il governo di Londra ha già fornito all'Ucraina 3.615 armi anticarro e presto invierà una "piccola spedizione" di missili anticarro Javelin, ha chiarito ancora Wallace. (Rel)