Spagna: principali aziende costruzione parteciperanno a gara per nuova città giustizia di Madrid

- Le principali aziende di costruzione spagnole (Ohla, Ferrovial, Sacyr, Aciona, Acs e Fcc) parteciperanno singolarmente o in consorzio alla gara per la nuova città della giustizia di Madrid, un progetto valutato circa 507 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Ferrovial e Sacyr hanno deciso di stringere un'alleanza con il fondo francese Meridiam, Allo stesso modo, Acciona e Acs hanno accettato di unire le forze e Fcc, da parte sua, competerà da sola. La Comunità di Madrid dovrebbe indire la gara d'appalto nella seconda metà di quest'anno. Il modello scelto per il suo successivo funzionamento è quello del pagamento della disponibilità, in modo che l'amministrazione regionale paghi i concessionari per il mantenimento e il funzionamento dell'infrastruttura in condizioni ottimali. Il nuovo progetto della città della Giustizia riunirà su un unico terreno a Valdebebas i 28 edifici giudiziari che sono attualmente sparsi per Madrid. Il nuovo sito sarà composto da 17 edifici e si stima che circa 31 mila persone utilizzeranno le strutture ogni giorno. (Spm)