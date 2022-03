Taiwan: Pentagono, risposta Usa in caso di invasione cinese sarebbe diversa da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta degli Stati Uniti ad un’eventuale invasione cinese di Taiwan sarebbe differente da quella attuata in Ucraina. Lo ha dichiarato l’assistente segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza nell’Indo-Pacifico, Ely Ratner, nel corso di un'audizione della commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa, relativa alla sicurezza nella regione indo-pacifica. Secondo Ratner, Washington scoraggerebbe “l’aggressione della Repubblica Popolare” combinando le capacità di difesa di Taiwan con la partnership degli Stati Uniti e il “sostegno delle democrazie che la pensano allo stesso modo”. Il funzionario ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a difesa di pace e stabilità nello Stretto, sottolineando tuttavia l’importanza per Taiwan di “incrementare le sue capacità di difesa”. (segue) (Nys)