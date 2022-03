Taiwan: Pentagono, risposta Usa in caso di invasione cinese sarebbe diversa da Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà militari e finanziarie fronteggiate dalla Russia a seguito della sua decisione di procedere all'invasione militare dell'Ucraina hanno "inquietato" la Cina, ma non ne mineranno la determinazione a procedere alla riunificazione forzata di Taiwan. Lo ha dichiarato il direttore della Central Intelligence agency statunitense (Cia), William Burns, nel corso di una audizione alla Camera dei rappresentanti Usa. Secondo il funzionario, la Cina non si aspettava le difficoltà fronteggiate dalla Russia in Ucraina e teme il "danno reputazionale" derivante dalla stretta associazione di Pechino col governo del presidente russo Vladimir Putin. Pechino teme anche l'impatto del conflitto in Ucraina sull'economia globale, in un contesto già segnato da un rallentamento della prima economia asiatica. Infine, Pechino sarebbe preoccupata dal consolidamento dell'alleanza tra Stati Uniti e Unione europea evidenziato dalla durissima controffensiva sanzionatoria ai danni della Russia. Ciononostante, ha avvertito Burns, "non sottovaluterei la determinazione del presidente Xi Jinping e della leadership cinese in merito a Taiwan". Scott Berrier, direttore dell'Agenzia di intelligence della difesa Usa, ha dichiarato nel corso della medesima audizione che Ucraina e Taiwan sono due scenari completamente differenti, non ultima per la massiccia "postura difensiva" degli Stati Uniti nel Pacifico. (Nys)