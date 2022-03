Corea del Sud: Yoon promette rafforzamento difesa, apre al dialogo con Pyongyang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio in merito all’operato del presidente Moon appare complesso anche sul fronte economico e delle relazioni internazionali. La Corea del Sud ha registrato lo scorso anno una crescita economica del quattro per cento, ai massimi da undici anni, grazie al boom della domanda globale di semiconduttori che costituiscono una delle principali voci delle esportazioni di Seul. Sul fronte interno, però, i cittadini sudcoreani scontano da tempo un forte aumento del costo della vita, e nel corso del suo mandato il presidente democratico uscente non è riuscito a far fronte all’annoso problema della bolla dei prezzi degli immobili che interessa in particolare l’area metropolitana di Seul. Il costo degli immobili, unito alla moria di piccole aziende e attività imprenditoriali causata dalla pandemia, ha alimentato un clima di incertezza cui contribuiscono le ricadute del conflitto in Ucraina sul prezzo delle materie prime, e dunque sull’inflazione. (segue) (Git)