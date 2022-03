Corea del Sud: Yoon promette rafforzamento difesa, apre al dialogo con Pyongyang (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il principale avversario di Yoon – il candidato democratico Lee Jae-myung – è invece un politico di professione, già governatore della popolosa provincia di Gyeonggi, e identificato come burrascoso portavoce del populismo socialdemocratico sudcoreano. Lee, figlio di un netturbino estraneo all’elite politica del Paese, ha vinto le primarie del Partito democratico lo scorso 10 ottobre, in un clima di divisioni interne che non ha risparmiato nessuna delle principali formazioni politiche sudcoreane. In un Paese che vede i vertici di istituzioni e grandi aziende ancora dominati da grandi dinastie familiari, Lee si è guadagnato l’etichetta di outsider tramite la promozione di politiche di stampo inequivocabilmente progressista, a cominciare dall’ipotetica adozione di un sistema di reddito minimo universale. Il 56enne Lee è noto anche per la sua irruenza retorica, che gli è valsa l’epiteto di “Sprite”, il nome di una nota bevanda gassata comunemente utilizzato dai sudcoreani in riferimento a persone dal carattere particolarmente combattivo e irruento. Proprio il carattere di Lee lo hanno esporto a polemiche in misura non inferiore a quelle che hanno visto protagonista il suo avversario. (segue) (Git)