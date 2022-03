Corea del Sud: Yoon promette rafforzamento difesa, apre al dialogo con Pyongyang (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi i candidati hanno dovuto fare inoltre i conti con accuse di corruzione che hanno lambito loro ex collaboratori e familiari. L’immagine di Lee è stata erosa dall’emersione di uno scandalo corruttivo verificatosi a Seongnam nel 2014, proprio alla vigilia della rielezione di Lee a sindaco della città. Il candidato conservatore Yoon non è estraneo ad accuse analoghe: l’ex procuratore è sposato con Kim Kun-hui, presidente di Covana Contents, un’azienda specializzata nell’organizzazione di mostre d’arte che è stata indagata con l’accusa di aver accettato tangenti. La moglie di Yoon è accusata inoltre di aver falsificato il proprio curriculum per ottenere ruoli di docenza universitaria. (Git)