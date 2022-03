Ucraina: Camera Usa approva aiuti per 13,6 milioni di dollari e nuove sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato nella serata di ieri, 9 marzo, un piano di spesa pubblica che include stanziamenti per 13,6 miliardi di dollari all'Ucraina. Il Congresso è impegnato in una corsa contro il tempo per approvare i piani di spesa entro l'11 marzo, data entro il quale scadrà una misura temporanea per garantire il finanziamento delle attività dello Stato federale Usa. La Camera ha approvato ieri anche un disegno di legge che prevede il divieto di importare petrolio, gas natura e carbone dalla Russia - già decretato dal presidente Joe Biden - la revisione del ruolo della Russia all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), e la riautorizzazione della cosiddetta Legge Magnitsky per rafforzare le sanzioni imposte alla Russia sulla base di accuse di violazione dei diritti umani. (Nys)