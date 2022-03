Ucraina: sottosegretaria Usa Nuland conferma presenza di "laboratori di ricerca biologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, ha ammesso la presenza di "laboratori di ricerca biologica" sul territorio dell'Ucraina nel corso di una audizione al Senato federale degli Stati Uniti che si è tenuta ieri, 9 marzo. Alla domanda se l'Ucraina disponga di armi chimiche o biologiche, rivoltale dal senatore repubblicano Marco Rubio, Nuland ha replicato che nel Paese si trovano "laboratori di ricerca biologica", e che Washington "è preoccupata che le forze russe possano tentare di assumerne il controllo. Stiamo lavorando con gli ucraini su come impedire che quel materiale di ricerca possa cadere nelle mani della forze russe", ha affermato la segretaria. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato nei giorni scorsi che la Russia dispone di prove di un presunto programma degli Stati Uniti per lo sviluppo di antrace e di altre armi biologiche in Ucraina. Lo scorso 24 febbraio il ministero della Difesa russo ha pubblicato documenti che avrebbe ottenuto da laboratori di ricerca biologici ucraini, e che dimostrerebbero come al personale di laboratorio sia stato ordinato di eliminare le prove di presunti programmi di ricerca di armi biologiche che costituirebbero una violazione della Convenzione Onu per le armi biologiche. (segue) (Nys)