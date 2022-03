Ucraina: sottosegretaria Usa Nuland conferma presenza di "laboratori di ricerca biologica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha avvertito ieri, 9 marzo, che la Russia potrebbe far ricorso ad armi chimiche nel contesto del conflitto armato in Ucraina, dopo la denuncia da parte della Russia in merito al presunto sviluppo di armi biologiche da parte degli Stati Uniti sul territorio di quel Paese. Psaki ha definito le accuse della Russia "false" e "pretestuose": "E' il tipo di operazioni di disinformazione che negli anni abbiamo visto attuare ripetutamente da parte dei russi in Ucraina e in altri Paesi, che sono state più volte smentite, e un esempio dei falsi pretesti che abbiamo avvertito la Russia avrebbe potuto inventare", ha affermato la portavoce tramite una nota. "La Russia è nota per essere solita accusare l'Occidente delle violazioni che lei stessa ha perpetrato. A dicembre la Russia ha falsamente accusato gli Stati Uniti di aver schierato contractor con armi chimiche in Ucraina", prosegue la nota. "Si tratta di un ovvio stratagemma da parte della Russia per provare a giustificare ulteriormente il suo attacco premeditato, non provocato e ingiustificato contro l'Ucraina. Ora che la Russia ha mosso queste accuse false, e che la Cina ha apparentemente appoggiato tale propaganda, dovremmo tutti fare attenzione al possibile utilizzo di armi chimiche o biologiche da parte della Russia in Ucraina, e al possibile ricorso a operazioni false flag che prevedono il loro utilizzo. E' una tendenza evidente", ha accusato Psaki. (Nys)