Regioni: domani seduta straordinaria Conferenza alle 9:45

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria domani, 10 marzo, alle ore 9:45. All’ordine del giorno - si legge in una nota - il tema che sarà affrontato nella Conferenza unificata, che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato alle 13:30, lo schema di decreto relativi all’adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. (Com)