Ucraina: Lavrov e Kuleba arrivati in Turchia, domani colloqui con Cavusoglu

- Sia il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, sono arrivati ad Antalya – città portuale a sud della Turchia – dove domani si terranno i colloqui trilaterali sulla guerra in atto. Lo riferisce l’agenzia turca “Anadolu”, precisando che all’incontro previsto per domani prenderà parte anche il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu. L’aereo privato che trasportava Lavrov e la delegazione russa è atterrato all'aeroporto di Antalya e successivamente i rappresentanti di Mosca sono stati trasferiti in un hotel nella stessa località. Kuleba e la delegazione ucraina sono stati invece trasportati in un albergo nel centro turistico di Belek.(Tua)