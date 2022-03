Ucraina: Pentagono, Usa contrari a trasferimento aerei da guerra polacchi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono contrari al trasferimento di aerei da combattimento in Ucraina, ipotesi lanciata nelle scorse ore dalla Polonia. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, annunciando che il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha chiarito al ministro della Difesa polacco che "in questo momento" gli Usa non sostengono la possibilità di trasferire MiG-29 all'aviazione ucraina. Il funzionario ha precisato che tale fornitura non può avvenire "né da parte della Polonia che li trasferisce in Ucraina con gli Stati Uniti che poi si impegnano a rifornire la flotta polacca" né tramite un trasferimento dalla Polonia agli Usa. "Austin ha sottolineato che in questo momento non supportiamo il trasferimento di ulteriori aerei da combattimento all'aviazione ucraina, e quindi non desideriamo nemmeno tenerli sotto la nostra custodia", ha detto Kirby. "L'intelligence ha valutato che il trasferimento dei MiG-29 in Ucraina potrebbe essere confuso con un segnale di escalation, comportare una significativa reazione russa e aumentare le prospettive di un'escalation militare con la Nato", ha aggiunto Kirby. Gli Stati Uniti ritengono inoltre che il "modo migliore" per sostenere l'Ucraina sia "fornire armi e sistemi di cui hanno bisogno per sconfiggere l'aggressione russa", in particolare, " difesa anti-mezzi corazzati e anti-aerea", ha affermato il portavoce. Nella giornata di ieri la Polonia si era detta pronta a schierare - immediatamente e gratuitamente - tutti i suoi caccia MiG-29 nella base aerea di Ramstein, gestita in Germania dell'aeronautica Usa, e di metterli a disposizione di Washington per fornirli all'Ucraina.(Nys)