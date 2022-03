Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre come stabilito in sede di autorizzazione alla vendita il 9 febbraio, il rispetto delle condizioni sarà monitorato da una società indipendente, indicata dagli acquirenti e approvata dal Cade che si occuperà anche dell'arbitrato per la risoluzione di eventuali conflitti. Oggi il Cade specifica che questa società esterna dovrà avere una "comprovata e ampia esperienza nel mercato delle telecomunicazioni e conoscenze tecniche operative del servizio mobile personale". (segue) (Brb)