Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (6)

- La vendita dell'intero segmento telecomunicazioni della Oi era stata approvata nonostante il rappresentante della procura federale (Mpf) presso il Cade avesse presentato parere contrario all'acquisto perché in "violazione della concorrenza". Governo e Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) avevano dal canto loro difeso la bontà dell'operazione considerata unica possibilità per la Oi per completare in modo soddisfacente il processo di amministrazione giudiziaria, che dovrebbe chiudersi il 31 marzo. (segue) (Brb)