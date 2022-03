Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare l'ottimizzazione del portafoglio e cancellare i debiti nel corso del processo era stato presentato un piano per dividere la società in quattro unità produttive isolate (Upi) da vendere singolarmente. Le quattro Upi sono: telefonia mobili, gestione rete ripetitori (torri), data center e InfraCo. La prima è stata venduta a Tim, Vivo e Claro, mentre, lo scorso 26 novembre erano state cedute le Upi relative alla gestione rete ripetitori (torri) e data center, rispettivamente alla statunitense Highline do Brasil per 1 miliardo di real (162 milioni di euro) e alla Titan Venture Capital per 325 milioni di real (53 milioni di euro). La InfraCo, in ultimo, che raccoglie infrastrutture e risorse per l'utilizzo di fibra ottica verrà parzialmente venduta all'asta. (Brb)