Ucraina: Regno Unito, alcuni militari disubbidiscono a ordini e partono per il fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni militari delle Forze armate del Regno Unito hanno disubbidito agli ordini dei vertici della Difesa e hanno lasciato il Paese, presumibilmente alla volta dell’Ucraina. Lo ha reso noto un portavoce del ministero della Difesa di Londra all’emittente “Sky News”. "Siamo a conoscenza di un piccolo numero di singoli soldati che hanno disobbedito agli ordini e sono andati via senza permesso, potrebbero essersi recati in Ucraina a titolo personale”, ha affermato. "Li stiamo incoraggiando attivamente e con forza a tornare nel Regno Unito”, ha aggiunto il portavoce, precisando che “a tutto il personale in servizio attivo è vietato viaggiare in Ucraina fino a nuovo avviso”. Chi contravviene alle disposizioni “dovrà affrontare conseguenze disciplinari e amministrative", ha spiegato.(Rel)