Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken sente omologo ceco Lipavsky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso "dell'invasione premeditata, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia", spiega la relativa nota ufficiale. Blinken ha sottolineato la posizione degli Stati Uniti in sintonia con tutti gli alleati della Nato e ha anche ringraziato il ministro per l'assistenza militare della Repubblica Ceca all'Ucraina e per l'impegno di Praga a fornire protezione a coloro che cercano rifugio dall'aggressione russa in Ucraina.(Nys)