Perù: il primo ministro valuterà posizione ministro della Salute, oggetto di mozione di sfiducia

- Il primo ministro del Perù, Aníbal Torres, ha affermato che sarà fatta una "valutazione" della posizione del ministro della Salute, Hernan Condori, contro il quale l'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia, con le accuse di abuso della professione medica. "Faremo una valutazione. Da parte nostra dobbiamo ascoltare le critiche, sia di chi ci sostiene che dell'opposizione e se è necessario apportare correzioni", ha affermato, riconoscendo tuttavia che, volendo, "il parlamento ha la prerogativa costituzionale di sfiduciare", ha spiegato Torres alla stampa. Lo scorso primo marzo il portavoce del partito di opposizione Fuerza Popular, Hernando Guerra, aveva annunciato una raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia contro il ministro Condori, accusato di abuso della professione medica. La mozione attribuisce a Condori "una serie di denunce per cattiva condotta, presunti atti di corruzione, atti contrari all'etica nella pratica professionale". Si denuncia inoltre la "mancanza di idoneità" di Hernán Condori a ricoprire "una posizione così importante in un settore sensibile". (segue) (Brb)